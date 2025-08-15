Al ’Franchi’ arriva il Ghiviborgo. Bellazzini vuole vedere progressi

Tira un po’ il fiato la Robur che dopo settimane di ritiro molto intense e faticose anche da un punto di vista fisico oggi non si allena e tornerà al lavoro domattina per preparare il quarto test della preseason, domenica alle 18 contro il Ghiviborgo al Franchi. L’ultima uscita contro l’Unipomezia ha destato buone sensazioni sia da un punto di vista della tenuta atletica, nonostante il gran caldo, sia dal lato dell’intesa tra giocatori e reparti. Bellazzini vuole però vedere degli altri progressi contro la sua ex squadra visto che il primo match ufficiale della stagione, domenica 31 alle 16 contro il Poggibonsi in Coppa Italia, si avvicina a grandi passi. Dopo il test contro i bianconeri della provincia di Lucca ci sarà un’altra amichevole, sabato 23 contro il Cittadella Vis Modena, società emiliana del girone D di serie D. Possibile che il giorno dopo, domenica 24 o al più tardi nei primi giorni della settimana successiva, venga organizzato un altro match. Prosegue intanto la seconda fase della campagna abbonamenti "Nel cuore di Siena batte il bianconero". I prezzi: Curva Guasparri 100 euro, ridotto 80, under12 25. Tribuna laterale intero 270 euro, ridotto 220, under12 65. Tribuna centrale intero 320, ridotto 270, under12 170. Tribuna d’onore intero 520 euro, ridotto 420, under12 220. I punti vendita sono il Siena Fc Store, la Tabaccheria Chiasso Largo, il Siena Club Fedelissimi e il sito Etes.it.