Al gol di Finessi fa seguito nel secondo tempo un autogol di Maltoni. Il Progresso di Marchini ci prova. Ma si fa male da solo e pareggia

Amaro pareggio casalingo per il Progresso di mister Davide Marchini che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Tuttocuoio. Al 18’, arriva la prima occasione dell’incontro: Cavazza lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per l’accorrente Pinelli che, da buona posizione, spara alto. Due giri di orologio più tardi, la formazione di casa trova il vantaggio: su un cross di Matta, la retroguardia ospite pasticcia e Finessi si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla in rete.

Al 28’, la formazione ospite reclama a gran voce un penalty per un contatto dubbio tra Cavazza e Renda, ma l’arbitro decide di far proseguire tra le veementi proteste toscane.

A un minuto dell’intervallo, è il Progresso a lamentarsi per un brutto fallo di Boiga sull’estremo difensore Cheli che avrebbe forse meritato il cartellino rosso.

Al 7’ della ripresa, i neroverdi ospiti trovano il pari: su un cross apparentemente innocuo, Maltoni tocca di testa e, con un involontario pallonetto, beffa il proprio portiere. Passano cinque minuti e Benericetti, dopo aver saltato Mele sugli sviluppi di una velocissima ripartenza, incespica proprio al momento di battere Cheli.

Sei giri di orologio più tardi, sul fronte opposto, un sinistro a giro di Matta viene neutralizzato da Dainelli.

Al 32’, il Progresso costruisce la più nitida palla-gol per la vittoria: Maltoni fa sponda per Cestaro che, da due passi, non riesce incredibilmente a ribadire in rete. Nei minuti finali, entrambe le squadre cercano di gettarsi generosamente in avanti alla ricerca dei tre punti, ma a prevalere sono le difese.

Nicola Baldini