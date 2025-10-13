Al gol di Pimpinelli risponde Cecchi di testa: finisce 1-1. San Donato, pari con polemica. Fa discutere un contatto al 92’

San Donato Tavarnelle 1Follonica Gavorrano 1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Tampucci; Morelli (81’ Cellai), Alfani, Cecchi; Falconi (81’ Senesi), Gistri, Pecchia (68’ Nardella), Sardilli (85’ Sardilli); Torrini; Doratiotto (72’ Rotondo), Ciravegna. All. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO (5-3-2): Pacini; Rovere (51’ Pesciani), Pimpinelli (81’ Crasta), Bernardini, Fremura, Bucci (61’ Arrrighi); Remedi, Lo Sicco, Bianchi (72’ Proietti); Mutton, Giordani (59’ Bellini). All. Baiano.

Arbitro: Velocci di Frosinone.

Marcatori: 78’ Pimpinelli, 83’ Cecchi.

Note: ammoniti Bucci, Sardilli, Mutton, Gistri, Bernardini angoli 4-1, due espulsi dalla panchina del San Donato Tavarnelle, un accompagnatore e Pecchia.

TAVARNELLE – Pari con polemica per un presunto rigore negato ai chiantigiani, tra San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano. Nei primi minuti, il Follonica Gavarrano sembra più determinato. I chiantigiani si difendono con ordine ma sono poco incisivi. Al 19’ un bel tiro in diagonale al volo di Torrini lambisce il palo alla sinistra di Pacini. Al 33’ percussione centrale di Pecchia che apre sulla sinistra per Ciravegna, ma Pacini mura. Sul ribaltamento di gioco i maremmani sfiorano il gol: Giordani trova il tiro ma la palla fa la barba al palo. Non ci sono cambi nel rientro dagli spogliatoi ma il Follonica Gavorrano sembra più convinto. Al 56’ Gistri ruba palla sulla trequarti, crossa basso dal fondo ma non c’è nessuno dei suoi. Poi al 78’ il vantaggio del Follonica Gavorrano con un gran tiro da trequarti campo di Pimpinelli che si insacca a fil di palo con Tampucci decisamente sorpreso. All’80’ gli ospiti sfiorano il raddoppio su punizione con Lo Sicco. Giusto il tempo di riprendersi dallo choc e il San Donato Tavarnelle pareggia. È l’83’, Nardella va sul fondo a sinistra, cross pennellato e sul secondo palo Cecchi insacca di testa. Al 92’ Ciravegna viene placcato in area, per l’arbitro è tutto regolare. La gara finisce qui.

Andrea Settefonti