Al lavoro per il match con la Pianese. Per il Grifone sarà una prova di maturità

Grandi manovre ieri pomeriggio al "Palazzoli" dove mister Bonuccelli ha fatto disputare una partitella a tutto campo ai giocatori biancorossi. Una prova generale, forse, in vista del big-match che domani, inizio alle 14,30, vedrà allo "Zecchini" di scena la capolista Pianese. Una gara che assume un rilievo notevole per entrambi le squadre in quanto dal risultato potrebbe dipendere gran parte della stagione. E non per niente la società del Grifone ha indetto la "Giornata Biancorossa". Per il team del tecnico Bonuccelli si tratta di un autentico esame di maturità che arriva in un momento delicato del campionato, soprattutto, dopo la deludente prestazione in casa dei Mobilieri Ponsacco. La critica che riguarda maggiormente il Grifone è che "il Grosseto dovrebbe cambiare modulo" dal momento che i risultati ottenuti fino a questo momento non sono quelli delle aspettative. Difficilmente, però, mister Bonuccelli cambierà impostazione di gioco proprio in questa gara così fondamentale: sarebbe davvero una contraddizione alla sua filosofia. Molto probabilmente capitan Cretella verrà confermato sulla linea difensiva insieme a Schiaroli e Saio davanti a Raffaelli; a centrocampo Macchi e Arcuri sulla corsie laterali cpn Sabelli e Bensaja al centro; alle spalle del bomber Marzierli ci saranno Giustarini e Rinaldini. Arbitro dell’incontro Recchia di Brindisi.