Al Mazza una sola vittoria in 55 anni. Ora il Rimini vuol riscrivere la storia

Le braccia al cielo al ’Paolo Mazza’ di Ferrara il Rimini in oltre 50 anni di precedenti le ha alzate una sola volta. Era la stagione 2009-2010, era serie C1, e Giacomini e Vitiello consegnarono i tre punti ai biancorossi contro la Spal. Poi 7 mezzi sorrisi a Ferrara, ma anche 13 volte in cui i biancorossi hanno fatto ritorno in Romagna con il muso lungo. Insomma, in casa della Spal il Rimini storicamente ha sempre avuto vita dura. Ventuno le gare giocate dal 1969 a oggi. E pure il precedente più recente, quello della passata stagione, è stato piuttosto amaro. L’autogol di Gigli, poi il raddoppio di Antenucci, lo stesso Gigli che riavvicina i biancorossi fino alla rete definitiva di Tripaldelli. Insomma, un 3-1 doloroso per i biancorossi in campo e per i biancorossi sugli spalti la scorsa stagione.

Ora all’appuntamento numero 22 la squadra di Buscè ci arriva con una buona di autostima messa al sicuro negli ultimi 15 giorni. Il pareggio con il Perugia con la prestazione ritrovata, la vittoria contro l’Ascoli e quella finale di Coppa Italia conquistata contro il Trapani che ha mandato in estasi i romagnoli. Tutti segnali di una fiducia ritrovata che lasciano sperare in qualcosa di buono domani pomeriggio al ’Mazza’. Ma dall’altra parte ci sarà una Spal agguerrita, non all’ultima spiaggia ma quasi. E sicuramente anche più riposata. I ferraresi hanno avuto una settimana di tempo per metabolizzare la sconfitta in casa della Virtus Entella. Non un dramma contro la prima della classe. Ma il tempo stringe e la Spal dovrà iniziare a pedalare, ora passata dalle mani di mister Dossena a quelle del tecnico sammarinese d’adozione Baldini. Una sola vittoria in questo girone di ritorno, quella ottenuta sul campo della Lucchese. Sei punti raccolti in sette gare che non fanno dormire sonni tranquilli in classifica. La zona playout è ormai da troppo tempo la casa di una Spal che ha intenzione di togliersi dagli impicci in fretta. Questo il Rimini lo sa e alla squadra di mister Buscè toccherà la consueta gara accorta, ma anche propositiva per cercare di dare continuità alle prestazioni delle ultime settimane e provare a scattare in classifica.