Al Melani arriva il Sasso Marconi. La Pistoiese è a caccia di riscatto

Una vigilia sicuramente diversa dalle altre, quella di Pistoiese-Sasso Marconi (calcio d’inizio alle 14.30). Il giorno prima del match non si è infatti tenuta la consueta conferenza prepartita di Alberto Villa a causa del silenzio stampa imposto dalla società sette giorni fa e che sarà in vigore fino al pomeriggio odierno. Nessuna dichiarazione dunque da parte del tecnico arancione, che ha avuto modo di lavorare intensamente con la squadra in settimana con l’obiettivo di cancellare quanto prima lo scialbo pomeriggio di San Mauro Pascoli. Domenica scorsa la Pistoiese ottenne un pareggio che era servito ben poco ai fini della classifica, ma quest’oggi l’Olandesina sarà chiamata ad un immediato riscatto. Questione di orgoglio ma anche di classifica, col terzo posto, occupato dal Tau e distante sei punti, che deve diventare un obiettivo da qua al termine del campionato.

In nove gare i punti in palio sono ben 27 e conquistarne quanti più possibili sarà fondamentale anche pensando all’estate, quando la dirigenza dovrà fare le opportune valutazioni su chi merita o meno una riconferma in vista della nuova stagione. Intanto però c’è da pensare a battere un Sasso Marconi che arriverà al Melani con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave salvezza. I gialloblu, attualmente dodicesimi con 28 punti, sono imbattuti nelle ultime tre trasferte, con sette punti messi a referto nelle ultime gare giocate lontano dal Carbonchi.

Sulle scelte di formazione, sono diversi i nodi che Villa si è portato dietro negli ultimi allenamenti e che verosimilmente saranno sciolti solo in queste ore prima del match. Donida, Mazzei e Polvani sono i favoriti per comporre il pacchetto difensivo, ma sia Accardi che Cuomo scalpitano per trovare spazio dal primo minuto. In mediana vanno verso la conferma Maldonado e Greselin, entrambi apparsi appannati nell’ultima uscita ma fondamentali per gli equilibri del centrocampo arancione. Per aggiudicarsi la terza maglia si rinnova il ballottaggio tra Basanisi e Boccia, con Grilli come outsider che al momento parte più indietro.

Ballottaggi anche sulle corsie laterali: a sinistra spazio a uno tra Maloku e Kharmoud, a destra toccherà a Diodato o a Stickler, con quest’ultimo che sembra leggermente favorito. In attacco, dopo due panchine consecutive, potrebbe rivedersi Lorenzo Pinzauti, pronto a prendere il posto di Sparacello nel tandem offensivo assieme a Simone Simeri, che dovrebbe essere confermato da titolare. Nettamente più indietro Giometti, pronto a dare il proprio contributo dalla panchina

