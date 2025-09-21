Al Polisportivo. Oggi esame per la squadra di Ciattaglia

Reduce dalla qualificazione di Coppa, ai danni del Fabriano Cerreto, battuti mercoledì scorso dopo i calci di rigore, il Matelica si rituffa nel campionato per affrontare oggi la gara esterna contro la Civitanovese. Un match importante sul campo di una società blasonata che punta a tornare in alto. I biancorossi, dopo due turni, sono imbattuti (pari a Urbania, vittoria interna col Montefano) e vogliono mantenere questa loro imbattibilità. Nel gruppo si è inserito il centrocampista Nicolas Sfasciabasti, classe 2005, che l’allenatore ha schierato mercoledì in Coppa fin dal primo minuto di gioco. "Ha fatto una buona prova – conferma Gabriele Scandurra, direttore generale del Matelica – e potrà tornare utile alla squadra anche in campionato. È un giocatore con un ottimo senso tattico e dà quantità alla manovra". Dunque un innesto importante per la zona nevralgica del campo. Per il resto, salvo sorprese, mister Ciattaglia dovrebbe avere la rosa al completo. E quindi, davanti al portiere Ginestra, protagonista in questo avvio di stagione, dovrebbe essere confermato l’assetto tattico ben collaudato nelle due precedenti gare.

m. g.