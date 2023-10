Al Rimini non resta che pensare alla Spal

Niente lunedì sul campo, e allora il pensiero va già al prossimo lunedì, quello in cui i biancorossi affronteranno al ’Romeo Neri’ la Spal. Hanno già messo nel mirino il prossimo avversario capitan Colombi e compagni che ieri sono tornati subito ad allenarsi, dopo il rinvio della gara in programma a Carrara contro il Sestri Levante. Buone notizie per mister Troise che alla ripresa ha ritrovato a pieno regime Delcarro (foto). Il centrocampista, fuori da diversi mesi per infortunio, sarà a disposizione proprio dalla gara di lunedì sera contro i ferraresi.

Una buona notizia non da poco per il Rimini. Il tecnico campano presto in mezzo al campo potrebbe ritrovare anche Marchesi, out da diversi giorni a causa di un problema muscolare. Per il resto la truppa è quasi al completo se si considera che Cernigoi era tornato abile e arruolato già per la gara che si sarebbe dovuta giocare ieri sera. La tabella di marcia biancorossa oggi prosegue con un giorno di relax, poi da domani tutti di nuovo sul sintetico dello stadio di casa e dritti fino alla 12esima partita di campionato. In Romagna arriverà una Spal che sta provando a uscire dal tunnel (i ferraresi sono reduci dal pareggio sul campo della capolista Torres), dopo un avvio di stagione non troppo diverso da quello dei romagnoli della presidente Di Salvo.