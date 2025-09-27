Al Rimini serve sempre un miracolo: "La sfida è anzitutto con noi stessi"

Rosa corta, anzi cortissima. E i tanti impegni ravvicinati non aiutano. Il Rimini oggi arriva in casa del Pineto con il fiatone, oltre che con qualche cerotto in più. Questo Filippo D’Alesio lo sa benissimo e allora anche il suo granitico ottimismo inizia un po’ a fare qualche crepa. "Se con Forlì o Guidonia avevamo ben chiaro quello che potesse essere lo spartito – dice l’allenatore del Rimini – col Pineto bisognerà saperlo interpretare. Quindi ci aspetta una partita di grande lettura e maturità. Stiamo cercando di lavorare anche su questi aspetti, ma non nego che il tempo per lavorare è minimo. Purtroppo veniamo da una settimana con tre partite, siamo con i cerotti, siamo corti. Abbiamo staccato per due giorni totalmente per recuperare, quindi di lavoro sul campo ne abbiamo fatto pochissimo e sarebbe stato bello poter preparare di più questa gara". Cosa impossibile quindi D’Alesio sa su cosa provare a fare leva. "Sui nostri principi, ci affidiamo a quelli, che sono quelli che ci guidano, e ce l’andiamo a giocare come sempre, senza il timore degli altri. Più che altro la sfida è sempre con noi stessi". Con un -7 in classifica che di certo non fa bene al morale, il Rimini si trova all’inizio del suo cammino senza pensare che le prospettive possano migliorare. Perché da casa Scarcella nessuno batte un colpo per provare a migliorare la rosa a disposizione di mister D’Alesio. Quasi come se il risultato sportivo, alla fine, non è che conti un granché. Il tecnico abruzzese sicuramente in cuor suo tutto questo lo vede benissimo, ma continua inevitabilmente a fare quadrato. Nonostante tutto. " La società deve fare le sue valutazioni, il suo lavoro – dice – Non possiamo avere la pretesa di nulla. Noi naturalmente, con educazione e rispetto sempre, nella collaborazione per il bene di tutti, diciamo quello che potrebbe mancare, che potrebbe servire. La società lo sa e farà il suo lavoro. Io in questa situazione devo solamente vedere chi ho ad oggi a disposizione, e cercare di fare il meglio con i ragazzi che ho in questo momento. La società naturalmente farà il suo lavoro. Io devo penare a lavorare, ad allenare e a fare bene queste partite". Ma è chiaro che in questa condizioni ci vuole qualcosa di più di un miracolo.