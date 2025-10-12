Al Riviera c’è l’esame Ravenna. La Samb cerca il colpo grosso

Altro importante esame per la Samb che questa sera (ore 20.30) riceve la visita della seconda in classifica Ravenna. Palladini e la sua truppa puntano al poker di vittorie dopo le tre consecutive conquistate con Perugia, Juventus Next Gen e Torres che hanno permesso ad Eusepi e compagni di salire fino al quarto posto in classifica. Mancherà Dalmazzi squalificato con Alfieri che riprenderà il suo posto a centrocampo. Per il resto la formazione sarà quella vittoriosa a Sassari. In casa Ravenna mancherà l’infortunato Tommaso Di Marco.

Precedenti. Quello di questa sera è il sedicesimo confronto in campionato che si gioca a San Benedetto. Il bilancio è favorevole al club rossoblù con sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale al campionato 2020-2021 in Serie C (0-0 il punteggio). La Samb non batte il Ravenna tra le mura amiche dal campionato 2017-2018 quando si impose per 2-1. I giallorossi passarono in vantaggio con De Sena con la Samb che ribaltò il punteggio prima col pareggio di Stanco e poi con il gol di Bellomo. Nella stagione 2019-2020 invece ad imporsi fu il Ravenna per 2-1. Al gol di Miceli replicarono Nocciolini e Mokulu. Ma il match più importante è quello che si disputò il 26 maggio 1974. In quella domenica la Samb doveva vincere per la matematica promozione in Serie B con tre giornate di anticipo. Il gol di Francesco Chimenti su calcio di rigore permise alla formazione di Marino Bergamasco di conquistare la cadetteria.

Tifosi. Al Riviera delle Palme si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Circa cinquecento i supporters del Ravenna per un totale che dovrebbe essere superiore alle ottomila unità. Per disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dalle 19 di domani, domenica, sarà chiuso al traffico e alla sosta il tratto di viale dello Sport prospiciente il Rivera delle Palme in entrambe le direzioni. Il botteghino nord del Riviera sarà aperto questa sera dalle ore 18,30 e sino alla fine del primo tempo, ma solo per i tifosi della Samb. I prezzi sono maggiorati di 2 euro su ogni tipologia di biglietto ad eccezione delle tariffe Disabili 74-99% ed Under 12. I cancelli del Riviera delle Palme verranno aperti alle ore 18,30. Confermato il quinto ingresso in Tribuna Est Mare, dove ci sarà un addetto con il palmare. Saranno disponibili per i tifosi rossoblù 150 parcheggi in via Tedeschi. La Samb ha inoltre precisato che, per questa gara, non saranno utilizzabili i 400 stalli di via Volta, mentre resteranno disponibili i parcheggi situati sul lungomare, liberi da sosta tariffata. L’invito ai tifosi è di organizzarsi per tempo, tenendo conto delle limitazioni temporanee alla sosta e del prevedibile afflusso di pubblico per il match serale.

Benedetto Marinangeli