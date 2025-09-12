Al via i campionati. Juniores, le versiliesi ai nastri di partenza

Inizia l’avventura delle squadre versiliesi impegnate nei campionati Juniores. Versiliesi che, suddivise tra Nazionali, Regionali Èlite, Regionali, Provinciali Lucca e Provinciali Massa-Carrara, saranno addirittura 11. Seravezza (Nazionale). Allenatore Luca Della Maggiore: "Siamo una squadra molto giovane. Pecchiamo un po’ forse di massa muscolare, ma abbiamo qualità". Camaiore (Nazionale). Allenatore Giacomo Vannoni: "Ce la giocheremo in un campionato difficile". Forte dei Marmi 2015 (Regionale Èlite). Allenatore Davide Tedeschi: "La squadra è molto cambiata ma possiamo fare bene". Real Forte Querceta (Regionale). Allenatore Daniele Maiolani: "La squadra si sta conoscendo. Da neopromossa avremo qualche difficoltà". Pietrasanta (Regionale). Allenatore Federico Benedetti: "Squadra con molti 2008, ma con tanto entusiasmo". Capezzano Pianore (Regionale). Allenatore Brunello Della Pina: "Ho trovato una squadra quadrata. L’ossatura c’è". Viareggio (Provinciale Lucca). Allenatore Luigi Troiso: " L’obiettivo principale sarà formare ragazzi per la prima squadra". Croce Verde Viareggio (Provinciale Lucca). Allenatore Riccardo Giuli: "Ci riaffacciamo al campionato dopo diversi anni. Venderemo cara la pelle dovunque". Stiava (Provinciale Lucca). Allenatore Walter Milani: "Squadra nuova con un mix di maturi e giovani". Massarosa (Provinciale Massa Carrara). Allenatore Stefano Maffei: "Siamo sicuramente migliorati rispetto all’anno scorso". Lido di Camaiore (Provinciale Massa Carrara). Allenatore Fabrizio Baldini: "Dopo la retrocessione l’obiettivo è provare a ritornare nei Regionali". Intanto va avanti il Settembre Lucchese. Il Real Forte Querceta, dopo l’1-2 contro il Castelnuovo Garfagnana, ha supera 3-0 il Capostrada. Il Viareggio perde 4-1 contro il Ghiviborgo e poi schiaccia 3-0 la Pistoiese. Passano il turno il Massarosa con il 4-1 al Vorno e il 5-0 al Pescia e il Capezzano Pianore che perde 3-1 contro il Forte 2015 ma poi liquida 5-2 il Montecarlo.

Sergio Iacopetti