Al via i campionati. Juniores, le versiliesi ai nastri di partenza
Inizia l’avventura delle squadre versiliesi impegnate nei campionati Juniores. Versiliesi che, suddivise tra Nazionali, Regionali Èlite, Regionali, Provinciali...
Inizia l’avventura delle squadre versiliesi impegnate nei campionati Juniores. Versiliesi che, suddivise tra Nazionali, Regionali Èlite, Regionali, Provinciali Lucca e Provinciali Massa-Carrara, saranno addirittura 11. Seravezza (Nazionale). Allenatore Luca Della Maggiore: "Siamo una squadra molto giovane. Pecchiamo un po’ forse di massa muscolare, ma abbiamo qualità". Camaiore (Nazionale). Allenatore Giacomo Vannoni: "Ce la giocheremo in un campionato difficile". Forte dei Marmi 2015 (Regionale Èlite). Allenatore Davide Tedeschi: "La squadra è molto cambiata ma possiamo fare bene". Real Forte Querceta (Regionale). Allenatore Daniele Maiolani: "La squadra si sta conoscendo. Da neopromossa avremo qualche difficoltà". Pietrasanta (Regionale). Allenatore Federico Benedetti: "Squadra con molti 2008, ma con tanto entusiasmo". Capezzano Pianore (Regionale). Allenatore Brunello Della Pina: "Ho trovato una squadra quadrata. L’ossatura c’è". Viareggio (Provinciale Lucca). Allenatore Luigi Troiso: " L’obiettivo principale sarà formare ragazzi per la prima squadra". Croce Verde Viareggio (Provinciale Lucca). Allenatore Riccardo Giuli: "Ci riaffacciamo al campionato dopo diversi anni. Venderemo cara la pelle dovunque". Stiava (Provinciale Lucca). Allenatore Walter Milani: "Squadra nuova con un mix di maturi e giovani". Massarosa (Provinciale Massa Carrara). Allenatore Stefano Maffei: "Siamo sicuramente migliorati rispetto all’anno scorso". Lido di Camaiore (Provinciale Massa Carrara). Allenatore Fabrizio Baldini: "Dopo la retrocessione l’obiettivo è provare a ritornare nei Regionali". Intanto va avanti il Settembre Lucchese. Il Real Forte Querceta, dopo l’1-2 contro il Castelnuovo Garfagnana, ha supera 3-0 il Capostrada. Il Viareggio perde 4-1 contro il Ghiviborgo e poi schiaccia 3-0 la Pistoiese. Passano il turno il Massarosa con il 4-1 al Vorno e il 5-0 al Pescia e il Capezzano Pianore che perde 3-1 contro il Forte 2015 ma poi liquida 5-2 il Montecarlo.
Sergio Iacopetti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su