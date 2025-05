Al via il 3° torneo Estate rossoblù a Ponsacco: 26 società partecipanti

Ha preso il via ieri allo stadio Comunale di Ponsacco il 3° torneo Estate rossoblù organizzato dalla Asd Soccer Mobilieri Ponsacco società coordinata dai direttori Franco Benvenuti, Matteo Ameli e Giacomo Ercoli. E’ Benvenuti ad illustrarci il progetto: "Il torneo ha radici lontane e ha richiesto molto impegno soprattutto per rivitalizzare e ricostruire un settore importante come quello giovanile, probabile fonte di nuovi giocatori da lanciare nel calcio, e anche serbatoio per i nostri colori. Siamo partiti da 60 giovani tre anni fa, e quest’anno gestiamo ben 250 ragazzi sia nel Settore Giovanile che nella Scuola Calcio assistendoli scrupolosamente con la nostra consolidata organizzazione che ha fatto il suo centro nell’impianto de I Poggini. Sarà una grande passerella per i giovani – afferma Benvenuti – le conferme ci vengono dall’aver quasi raddoppiato la presenze delle società partecipanti che hanno aderito con entusiasmo e noi siamo fiduciosi di battere il flusso che è stato l’anno scorso di 2500 spettatori". Hanno aderito a questo importante raduno giovanile di Ponsacco ben 26 società: Pisa Pontedera, Lucchese, Livorno, Monteriggioni, Sangiuliano, Calci, AC Cascina, Bellaria, Zambra, Carli, Salviano. Tuttocuoio, Stella, Rossa, Monteserra, Scintilla, Livorno 9, Cecina, Forcoli,La Borra, San Miniato, San Frediano, Capannori, Porta a Lucca, Oltrera. Ad allietare la serata funzionerà un attrezzato e completo un punto di ristoro. La manifestazione si svolgerà tutte le sere fino al venerdì dalle 18 alle 21 e saranno presenti tutte le categoria del settore Giovanile e della scuola Calcio dagli Allievi 17 2008 ai giovanissimi B 2011, dagli esordienti 2012 ai Primi Calci 2019. Da seguire il torneo nella categoria esordienti B 2013 e Pulcini 2014 che ha visto già protagonisti i rossoblù nella Universal youth cup Alpi Apuane voltosi a Forte dei Marmi. Si rinnoverà la collaborazione con la società Impruneta Tavarnuzze che vedrà i giovani Mobilieri partecipare al 10° torneo Renato Ballerini.

Luciano Lombardi