Al via il campionato di Prima Categoria. Il Gambassi debutta contro l’Audace Legnaia
Archiviate le prime due giornata del triangolare di Coppa Toscana, oggi alle 15.30 prende il via anche il campionato di Prima Categoria e per il Gambassi inizierà dal Bacci di Firenze contro l’Audace Legnaia. I giallorossi termali sono reduci dalla rocambolesca, ma importante vittoria per 3-2 di domenica scorsa a Selvatelle, mentre i gialloblu fiorentini non giocano una gara ufficiale da due settimane, pari a reti bianche a Barberino di Mugello nell’esordio in coppa dello scorso 7 settembre. Partire con il piede giusto sarà fondamentale per la squadra di mister Mauro Falco (nella foto), che dopo averli sfiorati lo scorso anno ha come obiettivo dichiarato quello di provare a centrare i play-off. Dal canto suo, però, anche l’Audace Legnaia è club ambizioso, che ha costruito una rosa per cercare di restare al vertice del girone C. Per quanto riguarda i due precedenti della scorsa stagione furono vinti entrambi dal Gambassi, che dopo il 3-1 maturato tra le mura amiche si è imposto con il risultato di 1-0 anche in trasferta. A dirigere il match odierno sarà Forni, fischietto della sezione del Valdarno. Entrambe, poi, torneranno in campo già mercoledì prossimo per la terza ed ultima giornata del triangolare di coppa.
