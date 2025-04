Al via il Memorial Pano: torneo di calcio giovanile in memoria di Vincenzo Conti

Torna uno degli appuntamenti più attesi per il calcio giovanile. Da oggi, infatti, prenderà il via la quarta edizione del Memorial "Pano", torneo dedicato al settore giovanile e scolastico e intitolato alla memoria del compianto e indimenticato presidente dell’Asd Sorgente Vincenzo Conti che, con grande impegno, aveva contribuito alla crescita di generazioni di bambini e ragazzi, insegnando loro i valori della vita e dello sport. Il Memorial a lui dedicato è organizzato dall’Asd Sorgente, con il patrocinio del Comune di Copparo, e si svolgerà al campo sportivo di Sabbioncello San Pietro da oggi al 31 maggio. Come nelle passate edizioni, la promessa è quella di giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della comunità. La manifestazione coinvolgerà diverse formazioni giovanili: oggi e il 1° maggio scenderà in campo la categoria Primi Calci, con la formula del girone unico all’italiana, il 3 maggio giocheranno i Giovanissimi, in un triangolare, il 9 e il 10 maggio i Pulcini saranno protagonisti di un quadrangolare, il 16 e il 17 maggio spazio agli Esordienti con un triangolare, il 24 maggio sul terreno dell’"A. Pasti" la categoria Juniores, anch’essa in formula triangolare. A chiudere il mese di calcio il 31 maggio si terrà il Sorgente Day. Durante tutte le giornate sarà attivo lo stand gastronomico, per offrire ristoro e momenti di convivialità. Il Memorial "Pano" non è solo un torneo, ma una vera occasione per trasmettere i valori dello sport, dell’amicizia e della crescita col calcio.

Si tratta inoltre del primo appuntamento del progetto di animazione locale "Frazioni da vivere", un calendario di eventi realizzati nelle frazioni con l’obiettivo non solo di animare i territori, ma anche di completare e arricchire l’offerta di promozione copparese. Sono state riunite tutte le proposte di animazione a carattere sportivo e ludico-ricreativo giunte dalle realtà attive nei territori: vi hanno aderito Asd Sorgente, Brazzolo per la solidarietà Odv, Associazione San Lorenzo di Gradizza, Proloco Saletta, Csrc Tamara, Proloco Ambrogio Aps, Amici Di Stefano Asd, Proloco Copparo Aps 1775 di supporto a Coccanile, Asd Dynamo 1991.

v. f.