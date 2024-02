Al via la prevendita. Oltre 1200 biglietti per Gubbio. Verso un altro esodo al Barbetti

È attiva la prevendita dei biglietti per Gubbio-Arezzo, gara valida per la trentesima giornata del campionato, in programma martedì 5 marzo alle ore 20.45 allo stadio comunale Pietro Barbetti. La società eugubina ha messo a disposizione 1175 tagliandi di curva al prezzo unico di 10 euro e 116 tagliandi di tribuna laterale al prezzo di 18 euro. I biglietti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket o nei consueti punti vendita in città e provincia (Snai Vincendo, Tabaccheria Veri e Punto Snai a Castiglion Fiorentino). La vendita terminerà alle ore 19 di lunedì 4 marzo.