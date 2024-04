Al via la prevendita. Stadio dei Marmi, biancorossi in arrivo

I tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio. La posta in palio sarà alta domenica allo Stadio dei marmi e i biancorossi non hanno nessuna intenzione di perdersi il match sul campo della Carrarese, quello che potrebbe mettere una piccola ipoteca sui playoff. I tifosi che domenica saranno in Toscana possono già mettersi in tasca il biglietto d’ingresso allo stadio. Infatti, è già attiva la prevendita (calcio d’inizio alle 18.30). I tifosi del Rimini potranno acquistare in prevendita i tagliandi del settore ospiti potendo scegliere due canali. I biglietti sono a disposizione online sul sito http://www.etes.it, oppure si possono acquistare, come sempre, in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di 10 euro.

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle 19 di sabato, alla vigilia del match allo Stadio dei Marmi.