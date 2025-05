Al via la Rimaggio Cup: torneo Juniores a Firenze con Cubino e Affrico

Ha preso il via il 1° torneo "Rimaggio Cup" categoria Juniores, organizzato dal Cubino in sinergia con l’Affrico. Tutte le partite in programma fino al 30 maggio si disputeranno all’impianto "Vincenzo La Penta".

Girone A: Cubino, Affrico, Florence. Girone B: Audace Galluzzo, Antella, Sales. Le prime due classificate di ciascun girone prenderanno parte alle semifinali del torneo con le finali per il 1°, 2° posto e rispettivamente per il 3° e 4° posto.

Questa iniziativa nasce dalla volontà della società Cubino di colmare la mancanza di tornei dedicati alla categoria Juniores nella zona sud di Firenze, offrendo ai giovani calciatori un’importante opportunità di crescita sportiva e di sano divertimento. Il Cubino ringrazia l’Affrico per la preziosa collaborazione e le società per aver accolto con entusiasmo l’invito.

Il programma. Oggi: ore 19,30 Antella-Audace Galluzzo, ore 21,30 Cubino-Florence. Venerdì 23: ore 20,30 Sales - Audace Galluzzo. Semifinali: mercoledì 28, ore 19,30 e 21:30. Finali: venerdì 30, ore 19,30: finale 3 posto; ore 21,30: finalissima.

