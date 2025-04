Al via "Lo sport come strumento di crescita": tra i relatori l'ex-Serie A Cioffi

Prato, 11 aprile 2025 -Si intitola "Lo Sport come Strumento di Crescita Sociale e Culturale" l’iniziativa promossa da Panathlon Club Prato, Salesiani per il Sociale – Prato, Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato. Un percorso che si compone di tre appuntamenti che offriranno un’occasione di confronto e approfondimento sullo sport come veicolo di valori, educazione e inclusione sociale. Il primo appuntamento ad ingresso libero è previsto per le 9:30 di sabato 12 aprile, presso l'Auditorium di Confartigianato in viale Montegrappa, con il primo seminario, dal titolo "Il Fair Play come strumento educativo".

Tanti i temi che saranno affrontati dal funzionario di Confartigianato Imprese Prato Stefano Chini: la promozione del rispetto delle regole e degli avversari, che sarà trattato da Nicola Stefanini (vice-presidente Associazione Italiana Arbitri FIGC sezione di Prato) l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione, (con l'allenatore ed ex-calciatore di Serie A Gabriele Cioffi) e l'educazione alla sconfitta e la gestione delle emozioni che sarà trattato dal terzo relatore, Enrico Gabrielli (responsabile Scuola Calcio FIGC regionale ed ex insegnante di scienze motorie). Le conclusioni, dopo il dibattito, saranno a cura dello psicologo dello sport Maurizio Tempestini. "Come Panathlon - dice il presidente del club pratese Massimiliano Martini – siamo felici di aver sposato questa iniziativa che ci consentirà di entrare in contatto anche con il mondo della scuola, dei giovani in genere e allargando quindi la platea degli interessati rispetto ai nostri canonici appuntamenti istituzionali. Il tema del fair play ci sta molto a cuore e anche i nostri eventi passati sono sempre stati incentrati sul rispetto di questi valori e di una cultura sportiva che purtroppo viene inquinata sempre più spesso da episodi incresciosi e violenti".

G.F.