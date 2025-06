Albacarraia e Sandro Vignini Vicchio: Definiti gli Staff per la Nuova Stagione

L’Albacarraia ha definito lo staff con cui affronterà un nuovo campionato di Prima Categoria. Molte le conferme nella società calenzanese dopo l’ottima stagione scorso. Il presidente Romano Della Scala e il vice Lorenzo Guidi si affidano sempre al direttore generale Daniele Comanducci e al direttore sportivo Marco Di Fini. L’area tecnica è composta dall’allenatore Francesco Pugliese e dal suo vice Francesco Mattolini. Il team manager è Simone Rindi, il preparatore dei portieri Marco Sequi, il massaggiatore Sandro Berti.

In Terza Categoria prosegue la ristrutturazione della Sandro Vignini Vicchio, anche a livello di settore giovanile, dopo la definizione dei ruoli per la prima squadra, con Massimiliano Nardoni direttore sportivo (anche degli juniores) e Leonardo Bacciotti in panchina. L’allenatore degli Allievi è Massimo Santoni, con Omar Tacconi come vice, alla guida degli Allievi B è arrivato Francesco Mugnai, ai Giovanissimi Paolo Omoboni, ai Giovanissimi B Fabio Stellini. Ancora da definire l’allenatore degli juniores.