Albanesi su rigore replica a Cantucci. Botta e risposta tra Fermignanese e Montegranaro

FERMIGNANESE1MONTEGRANARO1

FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Giovannelli Fraternali, Fraternali, Mariotti, Cantucci (25’ st Cirulli), Lucciarini (44’ st Bravi), Cordella, Arduini (12’ st Bozzi), Surano (31’ Patrignani). A disp.: Bellucci, Patarchi, Santi, Gabellini, Izzo. All. Pazzaglia.

MONTEGRANARO: Taborda, Capodaglio, Alidori, Urbinati, Lucarini, Vessella, Evangelisti (18’ st Abanesi), Capponi (49’ st Scoppa), Rotondo (18’ st Ruggieri), Tonuzi (36’ st Proesmans), Capasso (18’ st Busato). A disp.: Fatone, Da Col, Marucci, Busato, 18 Albanesi, Ciarrocchi. All. Mengo.

Arbitro: Denti di Pesaro.Reti: 15’ st Cantucci, 33’ st Albanesi su rigore.

Finisce con la divisione della posta tra Fermignanese e Montegranaro con i due gol realizzati nella ripresa. Primo tempo piuttosto equilibrato giocato su buoni ritmi da parte di entrambe le formazioni, con i portieri, Marcantognini da una parte e Taborda dall’altra, che restano quasi inoperosi. Nel secondo tempo si fa subito intraprendente la squadra di casa che al quarto d’ora passa in vantaggio con Cantucci che sfrutta al meglio un traversone di Labate. Davvero un gol da cineteca, per la gioia dei tifosi locali, in quanto Cantucci svetta su tutti anticipando il proprio difensore e infila sul secondo palo l’incolpevole Taborda. A seguito della rete subita, Mengo manda in campo tre nuovi giocatori per cercare una reazione. La spinta degli ospiti si concretizza al 33’ quando Mattioli atterra in area Tonuzi, per l’arbitro Denti è calcio di rigore che il nuovo entrato Albanesi trasforma. La Fermignanese cerca il gol della vittoria che, però, non arriva; nel finale Taborda è autore di un intervento miracoloso sulla conclusione del bomber Cordella. Con questo pareggio la Fermignanese è quarta in classifica, mentre il Montegranaro naviga nella zona di metà graduatoria. Domenica prossima i lanieri saranno in casa della Sangiustese, mentre il Montegranaro ospita la Jesina.

re. pe.