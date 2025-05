Alberese di mister Lupo a un passo dalla doppietta: sfida decisiva contro il Braccagni

L’Alberese di mister Lupo è ad un passo dalla doppietta. Dopo aver vinto la Coppa Provinciale di Terza categoria i bianconeri oggi possono vincere anche il campionato di Terza categoria. Alle 16 i bianconeri ospiteranno il Braccagni, quarto ma fuori dai playoff per la regola della ’forbice’. La squadra di Francesco Lupo vincendo si aggiudicherebbe il campionato salendo in Seconda, avendo due punti di vantaggio sull’Alta Maremma. I gialloneri, impegnati in casa, dovranno battere il Montiano e sperare in un pari o in una sconfitta dell’Alberese. Chi giungerà secondo, comunque, potrà ancora sperare di centrare il salto di categoria aggiudicandosi la finale playoff. L’Aurora Pitigliano, sicuramente terzo, osserverà il suo turno di riposo in attesa di disputare la finale playoff con la seconda della classifica finale. Il programma: Civitella-Batignano, Rispescia-Atletico Grosseto, Semproniano-Capalbio, Orbetello Scalo-Scansano, Ribolla-Sticciano, Alta Maremma-Montiano, Alberese-Braccagni. Riposa Aurora Pitigliano.