Alberto Villa assente nel post-partita di Tau-Pistoiese: parla la squadra

Non c’è traccia di Alberto Villa nel post-partita di Tau-Pistoiese. Il tecnico arancione, nei minuti successivi al ko incassato dalla sua squadra, non si presenta in sala stampa per le consuete interviste post-partita. Un segnale che, soprattutto in chiave futura, lascia spazio a ben poche interpretazioni. A fare le veci dell’allenatore sono il difensore Andrea Accardi e il mediano Andrea Grilli.

"Faccio fatica a spiegarmi il primo tempo che abbiamo disputato - ha commentato Accardi - anche perché nella ripresa, con un uomo in meno, abbiamo dominato. Nel secondo tempo tutti abbiamo dimostrato di star bene fisicamente, quindi a maggior ragione è inspiegabile il nostro atteggiamento nella prima frazione. Quando si perde dispiace sempre, ma dovremo trasformare questa rabbia in energia positiva pensando al Ravenna. Mancanza di stimoli? Non direi, siamo professionisti. E poi la società non ci sta facendo mancare niente da inizio anno".

Sulla stessa linea d’onda anche Grilli: "Naturalmente avremmo preferito un finale di campionato diverso -ha ammesso il classe 2004 - ma ora dobbiamo pensare solamente alla semifinale playoff, che sia per noi che per il Ravenna avrà una valenza enorme. Siamo calciatori e indossiamo la maglia della Pistoiese, è impensabile non avere motivazioni o stimoli. Lavoreremo ancora più intensamente nei prossimi giorni per preparare il prossimo match".