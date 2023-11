"Albin Ekdal e Marco Banchini: Addio alla Svezia e all'Alessandria"

Storie di ex: dopo 13 anni in gialloblù e 70 presenze inanellate, Albin Ekdal, al Siena nella stagione 20092010 ha dato l’addio, da capitano, alla Svezia. Dopo la partita con l’Estonia, in cui è uscito tra le lacrime, il ritiro ufficiale dalla nazionale. E’ finita anche l’avventura di Marco Banchini (sulle lastre come vice di Scazzola) sulla panchina dell’Alessandria. Ieri l’annuncio del club, dopo un incontro tra il mister e il direttore dell’area tecnica, Ninni Corda. Al suo posto Andrea Servili, preparatore dei portieri, una soluzione a tempo in attesa del nuovo allenatore. Banchini ha firmato con l’Alessandria il 4 ottobre e ha conquistato 11 punti in 6 gare.