AlbinoLeffe sfida Atalanta U23 nel derby orobico dei playoff

ZANICA (Bergamo)Entra in scena l’AlbinoLeffe. Il secondo turno dei playoff si accende con il derby orobico: appuntamento contro l’Atalanta U23, che ha passato il 1° turno vincendo 2-1 a Trento. La Celeste, quarta alla fine della stagione regolare, ha ora il vantaggio di avere 2 risultati su 3 per passare il turno, e quindi puo accontentarsi anche di un pareggio per potersi qualificare. In campionato le due squadre hanno sempre chiuso in parità. Ma nei playoff nulla è scontato e l’AlbinoLeffe lo sa bene visto negli anni scorsi si è qualifcata 4 volte ai playoff venendo eliminata 2 volte al 2° turno , una volta al 1° e una in semifinale, mancando di un soffio il possibile ritorno in B. Ma quest’anno la Celeste si presenta per la prima volta quarta in campionato, con il record di 60 punti e il rinnovo del tecnico Giovanni Lopez (nella foto) fino a giugno 2026. Un segno di piena fiducia da parte della società, ma ormai il campionato è acqua passata. Ora si riparte da capo: i playoff sono un torneo a sé e per le prime gare i 90’ sono secchi. La strada per un ritorno in B è piena di insidie. Oggi la rosa sarà al completo, fatta eccezione per Bosia e Freri.

Probabile formazione (3-5-2): Marietta, Borghini, Potop, Baroni, Barba, Astrologo, Fossati, Parlati, Gusu, Longo, Zoma. All. Lopez.

Vasco Algisi