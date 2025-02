Ale Rossi fa volare la Falco

In Prima categoria la quarta giornata del girone di ritorno ha portato pochi cambiamenti nei quartieri dell’alta classifica. Sul gradino più alto c’è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, ad inseguire a meno 3 scavalcando il San Costanzo si è inserito l’Avis Montecalvo. Al quarto posto a meno 5 dalla capolista il duo Nuova Real Metauro – Peglio. Segue a meno 7, ma a ridosso della griglia playoff la Falco Acqualagna. L’attacco più prolifico del girone è quello dell’Avis Montecalvo (36 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 7 reti). L’Atletico Mondolfo vanta la miglior difesa del torneo (solo 14 le reti subite). La Falco Acqualagna e l’Apecchio sono i club più votato ai pareggi (8). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (40 volte).

I commento sul campionato è di David Greco diesse della Falco Acqualagna. È un campionato molto equilibrato, si può vincere e si può perdere con tutti, sia con ultima che con la prima, basta vedere il risultato di domenica tra Muragliae San Costanzo. Riguardo noi, è stato finora un campionato molto difficile, abbiamo avuto tanti infortuni che problemi famigliari di alcuni giocatori, ora ci stiamo riprendendo, piano piano stanno rientrando un po’ tutti. Abbiamo fatto un nuovo acquisto sperando che ci porti dall’alto della sua esperienza quel valore aggiunto che ci serve per il finale di campionato". L’acquisto citato dal diesse è Alessandro Rossi (classe 1989) che ha già debuttato domenica con una grandissima prestazione degna della sua carriera. Tra le squadre del passato di Alessandro citiamo le più recenti Urbania, Jesi, Sangiustese, Villa San Martino, Cattolica oltre alla Vis Pesaro nel campionato di serie D.

Il veterano. l’attaccante del Muraglia Lucas Javer Cabello (46 anni e un lungo curriculum alle spalle) sabato scorso contro il San Costanzo ha segnato la rete decisiva per una vittoria importante in chiave salvezza. I calci di punizione sono la sua specialità, ma se la cava, come è successo nell’ultima giornata, anche sotto porta.

I bomber. La classifica cannonieri dopo 16 partite è la seguente: 13 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 9 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 8 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 7 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo), Luca Braccioni (Peglio), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Mattia Pagnini (Pantano) e Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico). 6 reti: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardino Paoli (Peglio), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano) e Giovanni Caso (Csi Delfino Fano). 5 reti: Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Santarelli (Avis Montecalvo), William Cecchini (Major), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Federico Balducci (Avis Montecalvo), Nicola Bellinazzo (Muraglia), Andrea Procaccini (Pantano calcio), Mattia Agostini (Csi Delfino) e Davide Vaierani (Real Altofoglia).

La squadra della settimana. 1)Ciacci (Nuova Real Metauro), 2)Rosetti (Maior), 3) Diamantini (Csi Delfino Fano), 4)Baldini F. (Osteria Nuova), 5)Bombagioni (Atl. Mondolfo), 6) Aluigi G. (Audax Piobbico), 7) Cerpolini (Mercatellese), 8) Fall (Apecchio V.), 9)Mema (Avis Montecalvo), 10) Cabello (Muraglia), 11)Procaccini (Pantano). All. Bombagioni (Atl. Mondolfo). Amedeo Pisciolini