Alessandro Calanca lascia il Carpi: futuro al Cittadella in Serie D

Alessandro Calanca saluta il Carpi. Come spiegato in altro servizio, il suo contratto in scadenza al 30 giugno non sarà rinnovato e dopo 4 anni l’ex capitano ripartirà dalla Cittadella in Serie D dopo il debutto fra i pro. Con Saporetti ormai fuori dai giochi, restano Rossini e Mandelli i biancorossi in scadenza con cui la società può continuare a parlare.

Intanto sono settimane di grande lavoro in casa biancorossa anche sulla questione campi per il settore giovanile. Dopo il bando del Comune che ha escluso a sorpresa il Carpi, come società professionistica, nella corsa ai campi ’Dorando Pietri’ e ’Frignani’ di Fossoli, la dirigenza biancorossa è corsa ai ripari e sta perfezionando l’accordo con Ravarino, dove al 99% dovrebbe giocare le proprie gare interna la formazione Primavera, ma non solo. Per quanto riguarda lo stadio ’Bergamini’ di San Felice, dove l’anno scorso giocava la Primavera e dove per l’inverno si era allenata anche la prima squadra, c’è stato un primo soddisfacente incontro con la dirigenza del neonato Medolla San Felice per proseguire la collaborazione. La decisione della Rinascita Budrione di non iscrivere la squadra alla Terza categoria potrebbe poi aprire a uno spiraglio per portare a Budrione una parte dell’attività dei più piccoli.

d.s.