Alessandro Deri prepara la squadra per la sfida cruciale contro il Flaminia

Alessandro Deri ha concesso ai suoi tre giorni di riposo in concomitanza con le festività pasquali. La squadra si ritroverà lunedì per preparare la difficile quanto importantissima trasferta di Civita Castellana, al cospetto del Flaminia di Federico Nofri che sta viaggiando come un treno nelle ultime giornate, basti pensare che ha racimolato la bellezza di 10 punti in quattro partite disputate. Ha un’altra marcia la formazione civitonica rispetto a qualche mese fa, rappresenterà senz’altro un duro banco di prova per Nannini e compagni che arrivano a questo appuntamento forti di un pareggio che, per come è maturato, sicuramente ha dato morale e nuova forza nelle gambe per affrontare queste due ultime gare con la massima concentrazione. Il goal al 45º realizzato da Matteo Della Spoletina ha tenuto a galla le speranze di poter restare in categoria, difficilmente saranno evitati i playout ma l’obiettivo ora come ora è quello di poterli disputare quantomeno tra le mura amiche che consentirebbe di poter usufruire dei due risultati su tre per restare in categoria. Ma prima di pensare a quello che accadrà dopo il triplice fischio del 4 maggio è giusto concentrarsi al presente, vedere di poter limitare al massimo i danni e fare punti proprio dalla gara in terra viterbese che, assieme a quella che si giocherà proprio all’ultima domenica di campionato, rappresenta un vero e proprio spareggio per mantenere la categoria, con il rosso blu avanti di un punto in classifica al Marzocco.

Unica nota stonata della giornata il gesto di Santeramo, a fine gara, rivolto dal difensore a un tifoso della tribuna che ha scatenato tutte le ire dei presenti. La società ha comunicato ieri di aver comminato uan sanzione economica nei confronti del calciatore barese ma lucchese di adozione, un modo anche per cercare di calmare le acque in un momento così delicato, dove anche il piccolo errore può alterare una situazione che, a fronte dei risultati conseguiti oltre che dei quattro rigori falliti su sei, è diventata piuttosto pesante.

Massimo Bagiardi