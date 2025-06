Alessandro Formisano nuovo allenatore del Livorno, attesa per il passaggio di Indiani al Grosseto

Alessandro Formisano, che ha deciso di lasciare la Pianese, nonostante un altro anno di contratto, per proseguire altrove il proprio cammino, sarà presto ufficializzato come il nuovo allenatore del Livorno, neopromosso in C e prossimo avversario delle zebrette. Il ‘presto’ dipende dal passaggio di Indiani – legato al club labronico da un altro anno di contratto – al Grosseto. Le parti stanno cercando un accordo, la ‘trattativa’ sembra essere ormai giunta alle battute finali. La società maremmana avrebbe offerto al plurivittorioso allenatore di Certaldo un oneroso contratto biennale: forte la volontà di centrare, stavolta, la promozione. Al destino di Indiani potrebbe essere legato anche quello di alcuni giocatori attualmente alla sua corte. I riflettori della Robur sono puntati sull’attaccante Vieri Regoli, profilo che piace molto alla società bianconera. Sul giocatore, classe 1992, ci sono diversi club, ma non è escluso che possa decidere, come qualche suo compagno, di seguire il suo allenatore. L’aspetto economico, per il Grosseto, viste le premesse (Indiani appunto), non dovrebbe essere un freno.