Alessandro Lombardi salva il Rimini con un gol decisivo contro la Vis Pesaro

Poco più di 700 minuti in campo in questa stagione tra regular season, Coppa Italia e playoff. Ma tanti sono bastati per essere ricordato. Alessandro Lombardi ha tenuto in piedi il Rimini in casa della Vis Pesaro. Il suo gol nel recupero ha ristabilito quell’equilibrio che permette ai biancorossi di avere due risultati su tre pensando alla gara di ritorno in programma domani al ’Neri’. Un vantaggio irrisorio pensando alle questioni strettamente di campo, ma sicuramente quel gol ha dato un’altra bella iniezione di fiducia alla squadra di Buscè. "È stato un bel gol – non può fare altro che ammetterlo il centrocampista del Rimini – E ci voleva in una partita nella quale abbiamo giocato da squadra vera. Siamo stati bravissimi a non mollare mai, a crederci davvero fino all’ultimo secondo. E personalmente non posso che essere felice". Perché Lombardi è uno di quelli della truppa di Buscè che in questa stagione è sempre stato capace di aspettare il suo momento. "Lavoriamo tutti per avere soddisfazioni come quella che io ho avuto a Pesaro – dice – Ma questo non mi fa di certo perdere la concentrazione. Restiamo sul pezzo per il secondo round perché ancora non abbiamo fatto nulla". Lombardi tiene i piedi per terra e pensa anche agli avversari. "Ci aspettavamo una Vis proprio come poi ce la siamo trovata sul campo. Stiamo parlando di una squadra forte che ha giocatori importanti. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, complicata sotto molti punti di vista". Dicevamo della botta di fiducia data dal pareggio in estremis. "Fare gol all’ultimo – sottolinea Lombardi – è una cosa importante per tutta la squadra. Ti dà un’energia incredibile. Non perdere la gara d’andata è stato fondamentale. Però ora quella importante è la partita di ritorno...".

Poi non resta che parlare dei tifosi. Circa 600 quelli che si sono potuti accomodare domenica sera sugli spalti del ’Benelli’. Ma si sono sentiti forte e chiaro. "Una bella cornice di pubblico proprio come era facile da prevedere. Sono molto contento di essere andato ad esultare sotto i tifosi, che erano molto felici per il mio gol". Festeggiamenti di rito a fine gara sotto il settore ospiti e ora sono pronte a rispalancarsi le porte del ’Romeo Neri’.