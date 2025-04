Alessandro Mastalli guida il Follonica Gavorrano alla vittoria con una doppietta

I due gol sono "uno per Edoardo, il maggiore, l’altro per Diego, il più piccolo", entrambi, come sempre, in tribuna, con addosso la maglia di papà. Alessandro Mastalli (nella foto) ha inseguito per tante partite la ‘sua’ giornata, con il Follonica Gavorrano l’ha trovata. "Abbiamo disputato una buona partita sotto tutti i punti di vista – ha affermato–. Siamo contenti: è tornato l’entusiasmo, era da tanto che non vincevamo in casa, ci tenevamo a fare bene. Il rammarico è per il gol subìto, potevamo evitarlo per gestire la partita ancora più tranquillamente". "Attendevo da tanto il mio momento – ha proseguito il centrocampista –: mi aspettavo un’annata molto più positiva. Poi è normale che in un campionato ci siano momenti un po’ strani, sottotono. Ma mi sono allenato sempre bene, ho sempre cercato di dare il massimo e oggi sono contento che siano arrivate queste reti che hanno contribuito alla vittoria". Mister Voria, con Mastalli, ha parlato, faccia a faccia. "Sì, il primo giorno che è arrivato ha iniziato a dialogare con tutti, soprattutto con quelli che non conosceva, anche per capire le posizioni, dove ci trovavamo meglio. I concetti che ci ha chiesto li abbiamo messi subito in pratica, penso si sia visto. L’esonero di Magrini? Non me lo aspettavo, credevo che avremmo chiuso la stagione con lui, è stato una sorpresa. In campo vanno i giocatori, ma, anche se è brutto dirlo, è l’allenatore che paga. Ci dispiace perché avevamo creato un buon rapporto, molti ragazzi lo conoscevano già dall’anno scorso". Giovedì la Fezzanese. "Quello che vuole il mister è di pensare a noi – ha chiuso Mastalli –: abbiamo un obiettivo da raggiungere e la classifica degli avversar non la guardiamo. Sarebbe sbagliato sottovalutare i liguri perché sono ultimi. Con lo scontro diretto di Grosseto all’ultima giornata possiamo arrivare al traguardo. Siamo una buona squadra, dobbiamo crederci".

A.G.