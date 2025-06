Alessandro Maurelli torna a casa: guiderà il Filattiera in Terza Categoria

Dopo l’esperienza vissuta due stagioni fa come allenatore in Seconda alla Pontremolese, seguita dall’intermezzo alla guida della Carrarese Giovani, Alessandro Maurelli, allenatore che nel suo passato ha fatto le fortune della Fivizzanese e Monzone, torna ad allenare nella sua terra e lo fa alla guida della nuova nata Filattiera che vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Terza Categoria.

"Era dal 2014 che mancavo, anche se allora ero nelle vesti di giocatore-fondatore dell’allora Filattierese. Avevo bisogno di aria di casa. Di ritornare a respirare aria sana, non quella inquinata dell’ultima stagione, di ritrovare i tanti amici che mi hanno visto protagonista come calciatore. Non vedo una discesa di categoria, diciamo che ricomincio da capo, con il solito entusiasmo e tanta voglia di fare bene alla guida della squadra della mia città".

Maurelli inseguito dal almeno tre società alla fine di un lungo corteggiamento si è lasciato convincere dal progetto illustratagli dal ds Marco Cerutti. "Una società nuova che poggia su persone umili, nel passato ottimi giocatori, grandi lavoratori, dotati di una passione smisurata e impegnati come me alla causa del Filattiera calcio". E a chi gli chiede se l’obiettivo è salire di categoria, il tecnico risponde che "sarebbe bello farlo, posso dire che è un desiderio che tutti portiamo dentro".

Per Maurelli si annuncia una sfida, ricca di insidie. "Nel mio modo di intendere il calcio non c’è spazio per le paure: in campo non ci vanno mai i nomi, ci vanno cuore e voglia di superare gli ostacoli".

"Sono fiducioso? Certo. L’area tecnica sta lavorando per formare una rosa ideale per dare battaglia sempre. La società poggia su persone serie e competenti, quindi sono convinto che riusciremo a presentarci ai nastri di partenza con una formazione competitiva che dovrà affrontare un campionato che dai primi spifferi-mercato si annuncia difficilissimo".

Enrico Baldini