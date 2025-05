Alessandro Rivi torna all'Audace Legnaia per la stagione 2025/’26

L’Audace Legnaia ha affidato la panchina di Prima categoria 2025/’26, ad Alessandro Rivi. L’allenatore si appresta a vivere la propria terza avventura in gialloblù. Giunto per la prima volta in via Dosio nel 2017, Alessandro Rivi aveva allora assunto la guida degli Juniores Regionali centrando un ottimo secondo posto e un inedito approdo ai quarti di finale di Coppa Toscana, dove i suoi ragazzi furono messi ko solo in extremis dalla Pro Livorno Sorgenti. I frutti di questo lavoro maturarono nella primavera del 2019 con una storica vittoria in campionato che permise al Legnaia, per la prima e unica volta in assoluto, di strappare una categoria Elite con il settore giovanile. Negli stessi mesi, peraltro, Rivi assunse contestualmente anche la guida della Prima Squadra, portandola a una quasi insperata salvezza grazie al successo di misura contro la Faellese nei play out. Una volta salutato l’impianto sportivo ‘Bacci’ del Legnaia Rivi rientrò nel 2021 (dopo aver guidato gli Juniores di Antella e Floria) al timone degli Under 18 ma il periodo fu breve.

Adesso il direttivo societario è contento e fiducioso del gradito ritorno in gialloblù di Alessandro Rivi, reduce da un’esperienza con gli Juniores Regionali d’Élite del Firenze Ovest.

Novità importanti nel calcio mercato del settore giovanile. Il ds Alessio Bandinelli lascia il San Donato Tavarnelle e passa alla Sangiovannese. Per Bandinelli si tratta di un ritorno e andrà a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile. Bandinelli, già vice presidente della sezione allenatori Aiac Firenze con licenza Uefa B, torna a distanza di due anni, considerata la sua esperienza con i giovani della Toscana.

Notizia dell’ultima ora riguarda il ds dei giovani Simone Verniani che lascia Grassina e passa al San Donato Tavarnelle, prendendo il posto lasciato vacante, appunto, da Bandinelli.

Francesco Querusti