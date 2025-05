Alessio Mamma: Successi e Nuove Trattative per la Rondinella

Nel calcio, dove la competizione è sempre più serrata, il successo si costruisce mattone dopo mattone. In questo contesto, personaggi come Alessio Mamma (nella foto a sinistra), ds della Rondinella, lasciano un’impronta indelebile. In soli sei anni, Mamma ha raggiunto ottimi traguardi: tre campionati vinti e due piazzamenti ai playoff. Risultati non casuali, ma di una visione lucida e di ottima capacità nel leggere il gioco, sia sul campo che al tavolo delle trattative. Non a caso, in queste prime fasi di mercato, Mamma è già sotto i riflettori per i primi colpi.

"Non posso smentire di aver concluso due trattative in entrata – afferma Mamma – Si tratta del portiere David Dainelli (nella foto a destra), classe 2003 ex Scandicci con 17 presenze in serie D (1923-’24) e Montevarchi e di Irio Banchelli, difensore 2001, ex Poggibonsi, Figline e Affrico".

Perché la trattativa con il bomber Niccolò Del Pela è saltata?

"Dopo averlo contattato, come del resto tante altre società, non ho approfondito; i suoi impegni personali non gli consentono di allenarsi al pomeriggio".

Ci risulta che sei giocatori lasceranno la Rondinella

"Si tratta del portiere Matteo Pecorai, cl. ’97 (verso l’Affrico, ndr); i difensori Dario Migliorini cl. ’99 e Matteo Gorfini cl. ’04; i centrocampisti Alessio Antongiovanni cl. ’90 (il giocatore simbolo dopo 10 anni lascia il club, ndr), Edoardo Bartolozzi, classe ‘04 e Marco Piras classe 97".

G. Puleri