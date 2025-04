Alessio Tafa: 1.075 minuti di imbattibilità con la Folgore Castelraimondo

Dal 26 gennaio non prende gol Alessio Tafa, portiere della Folgore Castelraimondo, e da allora sono trascorsi 1.075 minuti in cui la sua porta è imbattuta nel girone C di Prima categoria. "L’ultimo gol subito - ricorda Tafa, classe 2000 - risale a fine gennaio quando il Portorecanati ha segnato al 5’". In campionato la squadra ha subito 21 gol, in queste settimane di imbattibilità non sono mancati i tentativi degli avversari di batterlo e gli interventi per evitare la capitolazione. "Ricordo la sfida con Passatempo quando ho parato un rigore e un’altra bella parata, interventi che hanno permesso di valorizzare al massimo il gol realizzato. Poi ricordo con piacere la gara con il Camerino". Ultimamente c’è stata la finale di Coppa Marche vinta dalla Folgore in cui Tafa è stato decisivo avendo parato un rigore nel primo tempo e due quando si è assegnato il trofeo. "Gioco a calcio da quando ero piccolo e sono cresciuto calcisticamente a Castelraimondo". Il suo nome era finito sul taccuino di club di categoria superiore. "Vero, ho ricevuto proposte da squadre di Promozione, ma ho preferito rimanere alla Folgore per togliermi delle soddisfazioni con questa maglia e in una società dove mi trovo bene, dove non ci manca nulla". E adesso con l’imbattibilità il suo nome stuzzica l’interesse di alcuni club. "Non lo so, in questo momento penso solo alla Folgore perché c’è da chiudere al meglio la stagione".

Intanto la squadra ha alzato la Coppa Marche. "Un traguardo che mi ha reso felicissimo perché ho vinto il trofeo con la società dove sono cresciuto, con una squadra formata da tanti ragazzi del posto come me. Adesso ci aspettano la volata finale e poi i playoff". Gli avversari saranno ancora più stimolati a superare un portiere imbattuto. "Credo che possa essere una motivazione per un avversario perché sa di potere lasciare un segno. Ma l’imbattibilità è merito della squadra, di un gruppo unito e che rimane compatto nei momenti difficili. Credo che la Folgore stia facendo qualcosa di eccezionale e ora dobbiamo continuare su questa strada". La squadra si allena alle 19. "Sono previsti tre allenamenti - dice Tafa che fa l’operaio - che vivo sempre con grande passione". Durante la settimana la squadra fa le consuete partitelle in famiglia e anche in queste occasioni Tafa dovrà stare molto attento. "Devo prestare attenzione a Bisbocci, mi fa spesso gol, ma per fortuna gioca con me e non ce l’ho di fronte in campionato".

Lorenzo Monachesi