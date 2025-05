Alla cena del Club Enrico Chiesa. La dichiarazione d’amore dell’attaccante: "Il prossimo anno spero di essere qui. Sono disponibile, voglio fare grandi cose»

Tiene in mano il Roburrino, Filippo Boccardi (foto), nota intonata di una stagione, per la Robur, più di stecche che di acuti. Un premio che il Siena Club Enrico Chiesa, il presidente Lorenzo Rosso in testa, e il periodico ’Il Bianconero’, gli hanno assegnato per quanto ha fatto vedere in campo, per la sua generosità, ma anche per la stima che i tifosi hanno per lui: un affetto toccato con mano anche martedì sera ’Da Michele’. Un affetto ricambiato: una ‘dichiarazione’, quella dell’attaccante bianconero. Una ferma volontà di vestire ancora i colori della Balzana, la sua. "Sono felicissimo di questo riconoscimento – ha affermato Boccardi –: per me è già un orgoglio indossare questa maglia, essere premiato un’emozione in più. A Siena sono stato benissimo: l’estate scorsa, purtroppo, ho subìto un infortunio in preparazione e all’inizio della stagione ne ho risentito. Non è mai facile rientrare, giocare, rientrare, giocare… Nel girone di ritorno, avendo trovato maggiore continuità, ho avuto un miglior rendimento. Dispiace che l’annata, a livello di squadra, non sia stata positiva: il Siena non può non rientrare almeno nei play off. E’ andata così, l’unica cosa da fare è pensare al prossimo anno: spero di essere ancora qua e di fare grandi cose". Un assist perfetto: sarà ancora qua, Filippo Boccardi? "Ancora non ho parlato con nessuno – la risposta –, ma è normale che per prima cosa la società decidesse l’allenatore e poi i giocatori. Quando sarà il momento mi chiameranno e mi faranno sapere: io la mia disponibilità l’ho data".

Boccardi ha quindi tracciato un bilancio delle sue due stagioni a Siena. "A livello personale è positivo, ho trovato un ambiente bellissimo, una città bellissima. Ho sentito fin da subito l’affetto dei tifosi. In tanti, due anni fa, mi hanno detto che scendere in Eccellenza dalla C poteva essere rischioso: è stata una scelta difficile, ma la rifarei mille volte". "Vincere è bello, a prescindere dalla categoria – ha chiuso –. Spero di poterlo fare anche in Serie D: mi auguro che la prossima sia una bella annata e di portare sempre più gente allo stadio".

Angela Gorellini