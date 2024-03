Alla Cuoio resta un pari. E vince soltanto la noia

Cuoiopelli

Pontebuggianese

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola (Regoli 70’), Nardo, Lucaccini, Benericetti (Goh 85’), Costanzo, Fantini, Pepa (Sgherri 53’), Bianchi. All: Falivena.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Ferrari (Pievani 62’), Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Birindelli (Seghi 60’), Granucci, Nardi, Martinelli. All: Gutili.

Arbitro: Aureliano di Rossano Calabro.

Ammoniti: Benericetti e Bagnoli (Cuoio) Belluomini (Ponte).

SAN DONATO - Dal recupero col Puntebuggianese dello scorso 22 dicembre, al match di ritorno di ieri con la squadra della Valdinievole, terminata a reti bianche. Si è giocato al Tommaso Rosati di "Romaiano", sul sintetico, dopo le piogge degli ultimi giorni, che hanno funestato il Libero Masini (vecchia storia e risaputa), rendendolo impraticabile, come in altre circostanze. Quando venne recuperata la gara sotto Natale, i biancorossi, fino a quel momento avevano volato, conquistando ben 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Numeri da grande squadra, che pareva lanciata verso una promozione annunciata. Poi, da quel recupero di fine anno, il quadro è totalmente cambiato, con un’involuzione preoccupate. Il bilancio, ad oggi, è questo: 8 sconfitte, 2 vittorie e due pareggi. Si è passati da una media-promozione ad una da squadra in difficoltà. Ciò nonostante, la Cuoio e ancora lì, in una posizione che la tiene in competizione per la partecipazione ai play-off. Volendo, anzi lottando e credendoci, la possibilità c’è tutta. La Cuoio è stata superata di un punto da Camaiore e Zenith Prato (41) ma può ritenersi in piena corsa. Nel clan biancorosso, l’augurio è che la lunga parentesi negativa, coincisa fra le due gare col Pontebuggianese, si sia chiusa proprio ieri. La Cuoio non segna e, nel primo quarto d’ora ha avuto tre nitide occasioni per sbloccare la gara. Tre volte Benericetti ed una volta Costanzo si sono fatti stregare da Rizzato. Gli ospiti hanno giocato per uscire indenni dalla contesa, centrando l’obiettivo pareggio. Mai una chiara occasione da gol per la squadra di Gutili che ha badato a difendersi ordinatamente. Nella ripresa poche emozioni. La Cuoio ha recriminato per un rigore negato, dopo un atterramento di Fantini, spinto da tergo in area.

Marco Lepri