Alla Fabbrica del Vapore. Libri, film e storie di pallone in “Offside Football Film Festival“

Pausa nazionali? Niente paura, dal 16 al 19 novembre, sempre alla Fabbrica del Vapore di Milano e a ingresso libero, torna il Festival del Calcio. Quindici film in concorso, proiezioni delle partite di qualificazione agli Europei, presentazioni di libri, articoli e una grossa novità... i Football Talks.

Offside Festival è un progetto nato oltre dieci anni fa in Spagna con l’intento di raccontare il calcio come fenomeno sociale e culturale, non solo agli appassionati ma anche a un pubblico eterogeneo. Il festival narra la vera anima del calcio, in grado di dare vita a passioni, illusioni, vittorie e sconfitte, non solo agonistiche. Proprio per questo motivo Offside Festival è diventato rapidamente un festival atteso e seguito da tutti gli appassionati di questo sport e non solo: sono più di quaranta le edizioni organizzate in tutto il mondo, tra New York, Rio de Janeiro, Atene, Parigi e tante altre capitali europee e mondiali.

La sesta edizione italiana di Offside Film Festival propone in anteprima film da tutto il mondo - disponibili dal vivo e online. L’evento si svolgerà in apposite aree a tema e ovviamente la grande proposta di film e documentari calcistici abbonda anche sulla kermesse di quest’anno, che offre titoli in anteprima assoluta dai temi più diversi. Grandi storie di calcio con un profondo valore comunicativo, questo è il minimo comune denominatore dei lungometraggi e cortometraggi in concorso.

Non solo. Prosegue la collaborazione tra Offside e Campo Aperto, quest’anno all’insegna dei Football Talks, una giornata intera di convegno, con tavole rotonde dove esperti e appassionati possono confrontarsi liberamente per rispondere ad alcune domande che ruotano intorno al mondo del pallone. Abbiamo già raccontato tutto sul calcio? Può esistere una letteratura sportiva? Quali sono i nuovi format e quali piattaforme del futuro del calcio? La qualità paga?

Di questo e di altro si discuterà in una serie di incontri a partire da giovedì 16. Si comincerà con un dibattito dal titolo “ Calcio Femminile, quale futuro?“ per proseguire con la proiezione del film:“A goal to dream“. Venerdì 17, poi, il convegno “L’importanza dello sport di base nella Città Olimpica“, con gli interventi di Martina Riva, Antonio Rossi e Fabio Massa. Seguirà la presentazione del progetto “Discrimination Off Limits“ prima della proiezione sul maxischermo di Italia-Macedonia del Nord. Sabato 18, invece, altro dibattito interessante dal titolo “Media e calcio di valori – Che nuovi format proporre per contenuti di valore?“, – con Carlo Pizzigoni Dalle 14.00, poi, “Calcio e comunità - Può il calcio essere attivatore di reti e risorse all’interno dei contesti fragili?“, con Francesco Zema, Fra gli appuntamenti di domenica 19 novembre - Off Side Fest l’Inaugurazione Biblioteca dello Sport e le Premiazioni del concorso “Off The Post“.

G.M.