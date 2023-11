ALLA PRESENZA DI GIANNI RIVERA. Cento anni di calcio e di valori. La Lega premia la Viridissima

La Viridissima Apecchio che ha festeggiato due anni fa i suoi 100 anni di storia calcistica è stata premiata a Roma con la prestigiosa "Benemerenza" della Lega Nazionale Dilettanti. Un riconoscimento che viene assegnata alla società sportive che si sono distinte nelle attività di avvicinamento e formazione di giovani al calcio. Presenti tutte le massime cariche della Federazione, oltre a grandi campioni dello Sport, come Gianni Rivera e Massimo Giacomini. La Viridissima Apecchio è stata tra le 53 società italiane premiate per il raggiungimento del glorioso traguardo dei 100 anni di attività. A ritirare il premio consegnato da parte degli esponenti nazionali della Fgci, Gabriele Gravina e Giancarlo Abete, l’apecchiese Giampiero Donini che ha iniziato a giocare nel 1965 ed è tuttora dirigente; presente alla cerimonia anche l’altro dirigente Edgardo Biccari. La Viridissima Apecchio è nata 1921 da un’idea di 4 persone, riunite in un’officina di Borgo Mazzini: Matteucci, Palleri, Ottaviani e Perugini. Un palmares ricco per un club che ha vinto campionati, sfornato atleti (Mochi in serie B). am.pi.