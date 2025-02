Alla ricerca del gol perduto. Il Seravezza vuole i 3 punti

In Serie D la 24ª giornata (7ª di ritorno) mette il Seravezza secondo della classe di fronte all’Orvietana che staziona a metà classifica con vista playoff.

I verdazzurri non perdono dall’8 dicembre ma vogliono tornare alla vittoria e al gol dopo i due 0-0 con Montevarchi e Siena. Tanta fame soprattutto per bomber Benedetti che vuole tornare a segnare su azione: l’ultima sua rete non su rigore o punizione manca da più di tre mesi (nel 6-1 sul Terranuova Traiana del 10 novembre scorso). Il Seravezza nel contempo vuole mantenere anche la sua imperforabilità difensiva che parla di un solo gol preso nelle ultime 7 partite e di ben 9 clean-sheet nelle ultime 12 giornate di campionato.

Oggi il tecnico Lucio Brando deve fare a meno dello squalificato uomo-chiave Menghi. Ancora fuori il trequartista Bellini che ne avrà per un altro paio di settimane. La buona notizia è il rientro del 2006 Sava che dovrebbe tornare titolare alto a destra. In attacco il 2004 Stabile può contendere il posto al 2005 Bocci. "Sarà una partita tosta – dice Brando – con una squadra che fa più punti in trasferta che in casa e ciò non mi stupisce viste le loro caratteristiche. Davanti sono davvero insidiosi". All’andata il Seravezza vinse 4-3. Arbitra El Amil di Nichelino con Fracasso di Torino e Battan di Trento.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly, 5 Paolieri (2006); 6 Greco, 21 Bedini; 27 Sava (2006), 20 Bocci (2005), 8 Lepri; 9 Benedetti (C).