Alla seconda giornata già incroci pericolosi

Per la seconda giornata del campionato di Promozione oggi si giocano cinque anticipi (15,30). San Costanzo Marottese-Lunano. "Affrontiamo – il ds del S.Costanzo Francesco Piccinetti – una squadra forte che sicuramente lotterà per le prime posizioni, con giocatori di categoria superiore e con una società che ho sempre stimato fatta da gente esperta e da giovani ragazzi con tanto entusiasmo. Cercheremo di dare seguito alla bella vittoria di Rio Salso, consapevoli delle nostre potenzialità e del percorso che abbiamo appena iniziato in questa categoria". Dalla parte del Lunano il collega Matteo Dominici dice: "Faremo visita alla neo promossa che alla prima di campionato ha dimostrato di volersi far notare anche nel campionato di promozione, sarà una partita complicata dove le dimensioni del campo sono a favore degli ospiti. La partita si potrebbe decidere con un episodio. Noi dovremmo essere bravi a mantenere la calma e non giocare frettolosamente, per vincere una partita basta davvero poco e l’errore è sempre dietro l’angolo". Arbitra Houssam Eddin Chenouf di Pesaro.

Villa San Martino-Nuova Real Metauro. "Loro si sono rinforzati – sottolinea il ds del Villa Luca Bocci – con Traini, sarà una partita molto difficile. Noi abbiamo voglia di rifarci e giocare una grande partita sul nostro campo". "Affrontiamo una squadra di categoria che da diversi anni fa la Promozione – dice il ds della Real Metauro Andrea Berloni – dove lo scorso anno ha fatto molto bene con giocatori importanti e ne ha inseriti altrettanto, tra questi Paoli. Su un campo sintetico dove noi non siamo abituati a giocare vorranno anche riscattarsi della sconfitta subita sabato in trasferta. Noi abbiamo ancora qualche giocatore non in perfette condizioni". Arbitra Andrea Liso di Ancona. Le altre gare di questo pomeriggio: Moie Vallesina-Ostra Calcio; Montemarcianese-Castelfrettese; Portuali Calcio Ancona-Vigor Castelfidardo (ore 14,30).

Domani si giocano le restanti tre partite. Gabicce Gradara-Vismara 2008 (ore 15,30). "Affrontiamo una squadra in salute, con un organico di primo piano e destinata a recitare un ruolo da protagonista – commenta il trainer del Gabicce Simone Lilli –. Una formazione tosta, anche fisicamente, solida in fase difensiva, pericolosa e completa in tutti i reparti. Un banco di prova importante, che ci dirà di che pasta siamo fatti. Purtroppo rispetto all’ultima partita ho quattro giocatori in meno: Finotti, Gambini, Bergamini, Moutatahhir (out anche Morini per lungo tempo), che saranno indisponibili per anche per la trasferta di Lunano per motivi personali, mentre recupero a tempo pieno Montesi". "Vogliamo confermarci contro una squadra importante – dice il diesse del Vismara Luca Carletti– e che non ha mai nascosto le sue ambizioni. Con l’arrivo di mister Lilli e i 4 allenamenti settimanali il Gabicce ha alzato l’asticella. Dovremmo farci trovare pronti e fare una gara attenta. Curioso il fatto che sarà la seconda di tre partite in 20 giorni che ci vedono opposti l’uno contro l’altro". Arbitra Daniele Serenellini di Ancona.

Pergolese-Biagio Nazzaro (ore 15). Enrico Rossi presidente della Pergolese cosi presenta il match: "Per la prima in casa avremo di fronte una squadra solida che è sempre molto difficile da affrontare. Abbiamo tutti voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi e dalla squadra mi aspetto una prestazione determinata. Sabato a Castelfidardo, contro un’ottima squadra si sono visti miglioramenti rispetto alla partita di Coppa ma c’è ancora molto margine di crescita". Arbitra Alessio Giustozzi di Macerata. Completa il quadro Alma Fano-Tavullia Valfoglia. Arbitra Davide Gismondi di Macerata.

Amedeo Pisciolini