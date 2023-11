Alla sezione aIa ’lazzarotti’. Parte un nuovo corso gratuito per arbitri. Resta valido per i ragazzi il doppio tesseramento

Come ogni anno la sezione arbitri apuana ’Giorgio Lazzarotti’, di Carrara, chiama a raccolta ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 14 anni per partecipare al corso, gratuito, per formare nuovi arbitri. Resta aperta, come da normativa recentemente introdotta, la possibilità per chi gioca a calcio nelle squadre giovanili locali e non ha ancora compiuto 18 anni di usufruire dell’opzione ’doppio tesseramento’ che consente di continuare a giocare e parallelamente iniziare l’attività di arbitro. Sono diversi i vantaggi per i ragazzi che decidono di intraprendere questa nuova avventura: tra questi, sicuramente, l’ottenimento di crediti scolastici e il compenso economico per ogni gara diretta, oltre alla tessera Figc che consente di accedere gratuitamente a tutti gli stadi in Italia.

Per informazioni rivolgersi alla sezione arbitri di Carrara in viale Galilei che è presente anche sui social con le proprie pagine Facebook e Instagram. Il contatto telefonico e whatsapp è 345 8386316, la mail carrara@aia-figc.it.

Il mese scorso è arrivato il primo fischio per 7 nuovi arbitri dei 10 che avevano superato l’ultimo corso. In questo debutto assoluto sono stati accompagnati da osservatori e tutor. In precedenza i nuovi fischietti avevano visionato, con la supervisione di Daniele Panighini, una partita di Under 14 provinciali arbitrata da Alessio Fatticcioni potendo così prendere confidenza con gli adempimenti pre gara e osservare i movimenti e le posizioni da tenere sul terreno di gioco.