All’andata vittoria dei cremisi. Il difensore Romoli carica il Tolentino: "Vogliamo festeggiare con i tifosi»

"Affrontiamo una squadra forte, ma vogliamo passare il turno davanti ai nostri tifosi". Carica l’ambiente Massimo Romoli, difensore del Tolentino. Il giocatore, classe 1998, acquistato in estate è infatti una delle novità per mister Passarini, nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Folgore Castelraimondo. Oggi alle 18.45 al "Della Vittoria", arriva il Trodica, per il ritorno degli ottavi di coppa. All’andata gli uomini di Passarini si sono imposti 4-1 sul campo dei biancoazzurri, ma ci sarà da prestare la massima attenzione in casa cremisi per evitare brutte sorprese. "Il Trodica – afferma il difensore – ha giocatori di livello assoluto, dovremo scendere in campo molto attenti e concentrati perché la minima disattenzione potrebbe costarci carissima". Una settimana molto impegnativa per i cremisi con tre partite in una settimana; saranno fondamentali le rotazioni per gestire le energie per scongiurare cali dal punto di vista atletico e mentale. "Ho grandissima stima per il gruppo e per il tecnico - dice entusiasta Romoli – sono stato accolto benissimo e mi sento meglio di giorno in giorno. Il tecnico è preparato e capace di far gruppo, il che ci sta aiutando notevolmente".

Marco Natalini