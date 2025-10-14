Allarme giallorosso. Recanatese, i rinforzi sono indispensabili

Che la Recanatese abbia delle lacune oggettive l’abbiamo ribadito un’infinità di volte ed occorre intervenire con urgenza con risorse adeguate. Se a questo aggiungete anche una fragilità che, partita dopo partita, si evidenzia in maniera sempre più accentuata allora si comprende come l’ennesimo ko, tra l’altro al cospetto della lanciatissima leader, rientra nelle fattispecie ampiamente prevedibili. Ancora una volta, dopo un primo tempo più che accettabile e nel quale si era sfiorato il vantaggio in diverse circostanze, dopo il primo e soprattutto il secondo gol subito, la squadra si è "spenta", con il fatalismo e la rassegnazione di chi sembra attendere l’inevitabile. Questo è l’aspetto meno tollerabile: nessuno, tantomeno i dirigenti, chiede l’impossibile, la buona volontà non è messa in discussione ma gli artigli, se ci sono, debbono essere tirati fuori, costi quel che costi, altrimenti questa pericolosissima tendenza rischia già di diventare irreversibile. Aspetti "poco allenabili"? Forse, ma un conto sono le parole, un altro i fatti che al momento dimostrano che questa squadra, alle prime difficoltà, si scioglie come neve al sole. Al lungo conciliabolo sotto la curva, oltre all’allenatore, al vice Giandonato ed a Massimiliano Guzzini speriamo abbiano prestato orecchio anche i giocatori che qualche responsabilità diretta se la debbono pure assumere. Intanto il bottino dei gol subiti diventa sempre più pesante: siamo arrivati a 15 (peggior difesa del girone) e non c’è stata sinora una gara nella quale il portiere giallorosso (Zagaglia o Fioravanti) sia uscito imbattuto. Anche qui un mix micidiale fatto di errori spesso pacchiani e di un organico che, in quel reparto, è ridotto all’osso, anzi ai minimi termini. Si era quasi definita la trattativa per portare in giallorosso il 33enne Andrea Sbraga, un giocatore con un enorme bagaglio di esperienza contando circa 350 presenze tra i professionisti (tra cui Salernitana, Padova, Carrarese ed Avellino). Sembrava fatta, ma per poco più di un pugno di dollari, verrebbe da dire, ha preferito il Foligno, compagine a cui non mancano i problemi difensivi. Per il dt Cianni c’è la necessità di ricominciare il lavoro, setacciando le alternative ma non ci vuole un grande comprendonio per capire che rafforzare, pesantemente, la squadra, anche alla luce degli infortuni, è un’esigenza imprescindibile e che occorre mettere mano al portafoglio. Senza tentennamenti, con la risolutezza che si deve in momenti complicati come questi.