Allarme rosso Larcianese. Serve un’altra impresa

Questo pomeriggio si gioca il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Nella sesta giornata del girone A la Larcianese è impegnata (ore 15) allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta. Nell’ultima giornata di campionato la squadra avversaria ha pareggiato per zero a zero sul campo della Massese. In classifica generale ha due puti in più della Larcianese. Le due formazioni non si incontrano da quasi dieci stagioni, poiché la squadra neroazzurra negli ultimi anni ha quasi sempre disputato la Serie D, mentre la Larcianese è risalita in Eccellenza dopo sette stagioni. Mister Maurizio Cerasa è il grande ex di turno, avendo guidato in passato il Forte Querceta, guidandolo nel 2015 addirittura alla vittoria del campionato di Eccellenza. Invece il tecnico del forte Matteo Verdi, ex Pontremolese, da giocatore è stato allenato da Cerasa.

La Larcianese arriva a questo turno infrasettimanale dal preziosissimo pareggio rimediato nel derby del Montalbano contro il Real Cerrete. Il punto portato a casa dai viola è stato il frutto di una grande applicazione difensiva fin dal ventesimo della prima frazione di gioco quando i viola sono rimasti in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Salerno. La Larcianese si è poi addirittura trovata a dovere affrontare la doppia inferioriorità numerica negli ultimi venticinque minuti, per effetto del rosso rimediato (anche qui per doppia ammonizione) rimediato da Ba. È stata una grande prova di carattere da parte di tutta la squadra. Sono gare vissute con grande intensità agonistica, che compattano l’intero gruppo, situazione necessaria e indispensabile per potere competere in un campionato molto difficile, dove ci sono formazioni forti e blasonate.

Per la partita di questo pomeriggio il tecnico viola Cerasa ha diversi problemi da risolvere avendo a disposizione una rosa ridotta all’osso. Saranno infatti assenti, oltre oltre all’ infortunato centrocampista Michelotti, gli squalificati Di Giulio, Salerno ed Ba. Non sarà una gara facile. Gli avversari sono forti e ambiziosi. Diventa importante torna da questa trasferta con un risultato positivo. Sarebbe buono anche un pareggio. L’importante, in funzione salvezza sarebbe muovere ancora la classifica. Numerosi sono gli sportivi che seguiranno la loro squadra in questa trasferta. Arbitrerà l’incontro la signora Sara Foresi della sezione di Livorno, che sarà coadiuvata da Francesco Dell’Agnello di Pontedera e Omar Abdulkadir Mohamed della sezione di Empoli.

Massimo Mancini