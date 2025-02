All’attacco dei Portuali. Montefano ad Ancona con la novità Bianchi

Adesso è ufficiale: il difensore centrale Davide Bianchi, classe 1993, è un giocatore del Montefano che sarà disposizione nel match odierno in casa dei Portuli Ancona. "In questo momento – spiega Lorenzo Gigli, direttore sportivo della formazione viola – siamo in difficoltà nel reparto difensivo a causa degli infortuni, pertanto dovevamo inserire qualcuno con esperienza e che potesse darci una mano. Bianchi da anni gioca in questa categoria, ma ha anche esperienze in D". Il difensore, nativo di Fondi, è reduce dall’esperienza alla Palmense (Eccellenza calabrese), in passato ha giocato nelle Marche con Sangiustese e Forsempronese, ha poi indossato le maglie di Castel Rigone, Voluntas Spoleto, Pianese, San Paolo Padova, Gallipoli, Bellaria, Grosseto, Cattolica, Romanese, Viareggio, Poggibonsi, Terracina, Colligiana, Mezzolara, Asta Taverne e Palmense.

Oggi il Montefano è chiamato a una gara di fondamentale importanza in casa dei Portuali Ancona. "Si tratta di una partita dal rilevante peso specifico. Loro – dice Gigli – hanno 4 punti meno di noi e ogni volta le gare diminuiscono, dobbiamo fare di tutto per stare più lontano dalla formazione dorica. Si tratta di una partita molto importante". Tra i viola ci sarà anche il trequartista Matteo Palmucci, la settimana scorsa il giocatore ha disputato la prima gara in campionato con la maglia del Montefano di cui è da anni una pedina chiave. "Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e magari sarà impiegato durante la gara. È un giocatore che tiene tantissimo alla squadra del suo paese, per noi è un elemento determinante e lo si è visto sette giorni fa al suo ingresso in campo". In questo momento il Montefano si aggrappa ai calciatori di maggiore esperienza e tra questi c’è anche Daniele Ferretti. "È un giocatore in crescita, domenica ha disputato una bella prova nella ripresa contro la K Sport. Ci aspettiamo che possa essere determinante".