Alle 14.30 a casa del K Sport. Ciattaglia: "Matelica condizionato dagli infortuni. Ma l’obiettivo non cambia: passare il turno»

C’è grande soddisfazione in casa Matelica per il punto conquistato domenica contro il quotato Trodica, anche perché la squadra ha fatto una buona prestazione, non concedendo nulla all’avversario e mettendo in mostra giovani di valore. Ora, però, si volta pagina: oggi c’è la trasferta di Coppa in casa del K Sport Montecchio Gallo, un’altra delle formazioni candidate a vincere il campionato. Come la affronta il Matelica? "È una semifinale che vogliamo onorare al meglio – dice l’allenatore Lorenzo Ciattaglia – e per questo motivo puntiamo ovviamente al passaggio del turno, anche se sappiamo già che ci porterà stanchezza. Poi penseremo al prossimo match esterno contro la Fermignanese. Insomma, è un’altra settimana bella tosta per noi". Senza dubbio, visto l’affollamento che c’è in questo periodo in infermeria, l’allenatore biancorosso si affiderà a un deciso turnover, facendo di necessità virtù e dando spazio a quei giovani interessanti che stanno maturando in prima squadra con un minutaggio sempre crescente. Non ci sarà neppure Carsetti in avanti, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel match di ritorno contro l’Osimana. È importante, in ogni caso, aver iniziato la settimana con il morale alto, grazie al risultato conseguito col Trodica. "Senza dubbio è così – spiega Ciattaglia – anche la presidentessa Sabrina Orlandi ha fatto i complimenti ai ragazzi, consapevole del momento difficile che il gruppo sta attraversando fra infortuni e squalifiche. Sono convinto che qualcosa la società vorrà fare per ampliare la rosa, ma i giocatori che verranno a Matelica dovranno avere la stessa mentalità di quelli in campo contro il Trodica. Umiltà, lavoro, abnegazione devono essere le parole d’ordine per coloro che indossano questa maglia. Non servono ‘prime donne’. C’è bisogno di gente che ama venire a giocare qui perché tiene a questi colori e sa di trovare da questa parte un gruppo spettacolare, i cui valori difenderemo fino in fondo proprio per il bene del Matelica". La gara di ritorno di Coppa contro il K Sport Montecchio Gallo si giocherà poi al Giovanni Paolo II mercoledì 12 novembre alle 17.30.

m. g.