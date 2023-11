Alle 15 al Della Vittoria. Possanzini: "Partita difficile». Sfredda: "In palio punti pesanti»

TOLENTINO

È il giorno del derby Tolentino-Maceratese. I cremisi si presentano alla sfida con diversi giocatori non al meglio, ma nell’elenco dei convocati – diramato ieri dalla società – ci sono tutti, a cominciare da Frulla, Petrucci, Lanza e Borrelli: i primi tre reduci da infortuni, l’ultimo allenatosi poco per via di un attacco influenzale. Vedremo chi riuscirà a scendere in campo. Nel complesso, comunque, l’allenatore Matteo Possanzini è soddisfatto del percorso che sta facendo il gruppo. "La strada è lunga, siamo insieme solo da tre settimane – dice il tecnico – ma la squadra sta lavorando bene. La Maceratese segue un cammino analogo a quello del Tolentino, con un allenatore vero come Pagliari. È chiaro che ci troveremo di fronte un avversario forte, costruito per vincere, e per batterlo servirà la migliore prestazione possibile. In ogni caso speriamo che allo stadio vengano tanti tifosi e che si divertano vedendo una bella partita". Poi Possanzini torna a parlare dei suoi ragazzi: "Come l’abbiamo preparata? Ci siamo concentrati soprattutto su noi stessi perché ci sono tante cose su cui lavorare per migliorare. Ho appena iniziato il mio compito, la strada è lunga e mi piace guardare in casa nostra, considerando ovviamente anche le caratteristiche dell’avversario che, di domenica in domenica, andiamo ad affrontare per cercare di metterlo in difficoltà". Insomma, Possanzini punta ora a plasmare la squadra secondo il suo modello calcistico, poi - strada facendo - i risultati arriveranno. Per il derby con la Maceratese, in programma alle 15 al "Della Vittoria", il Club ha indetto la "Giornata cremisi". Pertanto non saranno validi gli abbonamenti (ad eccezione delle poltroncine). Oggi i botteghini dello stadio saranno aperti dalle 13.30, ma la società – in una nota – invita i sostenitori a munirsi in prevendita dei biglietti per ragioni di ordine pubblico.

m. g.