Alle 15 all’Helvia Recina. Sfredda: "Maceratese, il Castelfidardo è un osso duro»

"Ci attende un avversario giovane, che corre tantissimo, organizzato e con alcune buone individualità". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, presenta la sfida di oggi alle 15 contro Castelfidardo. "È indispensabile – aggiunge – affrontare l’avversario con la testa giusta e rimanendo compatti perché la prima parte di stagione ha insegnato che si può vincere o perdere contro chiunque". La Maceratese è reduce dal pareggio esterno con il Montefano. "Siamo in un buon momento e abbiamo recuperato qualche punto, ma adesso c’è da pensare a questa gara in cui dovremo restare concentrati perché alla fine la spunterà chi commette meno errori". Il direttore sportivo si sofferma sul Castelfidardo che ha 14 punti mentre i biancorossi ne hanno 16. "Loro possono contare su Braconi e Nanapere, in mezzo hanno gente di gamba e dietro prendono pochi gol (8) attraverso una fase difensiva che coinvolge tutti". In casa la Maceratese ha conquistato 8 punti sui 15 a disposizione, in trasferta gli ospiti hanno preso 7 punti. I biancorossi devono sfruttare il fattore campo per risalire la china verso posizioni di classifica migliori e approdare in zona plyoff. "Dobbiamo sfruttare appieno tutto il potenziale offensivo, siamo però migliorati – specifica Sfredda – diventando innanzitutto una squadra". I biancorossi devono vincere per sfruttare il fattore campo e avvicinarsi alle posizioni di classifica più importanti, ma occorre anche tirare più in porta. "Dobbiamo migliorare nella fase offensiva mentre in quella difensiva siamo a buon punto. Tiriamo poco anche perché le avversarie sono attrezzate e ben messe in campo, ma è un discorso che vale per tutti ed ecco che pure le altre formazioni incontrano difficoltà sotto questo aspetto come, del resto, si evidenzia guardando il numero di gol realizzati". È un periodo pieno di impegni per i biancorossi perché mercoledì alle 14.30 la squadra di Pagliari farà visita al Montegranaro in un match che metterà in palio il pass per la finale di Coppa Italia di Eccellenza contro l’Osimana che è già approdata all’ultimo atto della manifestazione a livello regionale. Ma adesso io biancorossi devono pensare a superare in modo brillante l’ostacolo Castelfidardo.