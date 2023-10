Alle 16.15 al Barbera. Il Lecco di scena a Palermo: "Gara dura ma stimolante»

Una sfida stimolante. Così ha definito il match che il Lecco giocherà oggi alle 16.15 a Palermo, contro una delle big del campionato che attualmente è a meno 3 dalla capolista Parma ma con una partita da recuperare, l’allenatore dei lariani Emiliano Bonazzoli. La sfida, per la formazione bluceleste, è di quelle proibitive, almeno sulla carta, ma il Lecco ci arriva nelle migliori condizioni possibili e con grande entusiasmo dopo l’importantissima vittoria ottenuta in settimana a Pisa, la prima stagionale. "La gara è stimolante, affrontiamo una squadra tra le più forti della serie B – ha detto Bonazzoli – e in uno stadio strapieno (quasi 20000 gli spettatori attesi oggi Al Barbera ndr) -. Noi arriviamo però da una vittoria importantissima che ci ha dato fiducia nei nostri mezzi. Noi dobbiamo fare la nostra partita, accorta fin dall’inizio. Siamo pronti per giocarcela, l’obiettivo è quello di provare a muovere ancora la classifica". Nel Lecco non ci saranno gli acciaccati Guglielmotti e Di Stefano mentre Marrone è disponibile così come Bianconi. Intanto buone notizie per la salute del patron Paolo Di Nunni che, nei giorni scorsi, ha lasciato la terapia intensiva del Galeazzi e che a breve potrebbe tornare a casa.

(4-3-3): Melgrati; Lepore, Marrone, Bianconi, Caporale; Sersanti, Ionita, Crociata, Giudici, Novakovich, Buso. All.: Bonazzoli-Melgrati

Fulvio D’Eri