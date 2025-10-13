Alle 20.30 contro la Dolomiti Bellunesi. Lumezzane chiamato al riscatto. Ma per Troise è emergenza difesa

Il Lumezzane, nonostante il perdurare dell’emergenza (soprattutto in difesa), è chiamato a cancellare la sgradita sbandata in casa della Giana e tornare alla vittoria nella seconda trasferta consecutiva. Il posticipo di questa sera (fischio d’inizio alle 20.30), si disputerà allo Stadio Tognon di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, dove si recheranno i rossoblù per contendere tre punti che sono diventati di particolare importanza alla matricola Dolomiti Bellunesi.

"La sconfitta con la Giana – è l’analisi del tecnico valgobbino Emanuele Troise – ha lasciato un po’ di scorie, ma i risultati, nel bene o nel male, ti devono far guardare avanti e noi adesso siamo concentrati sul presente. Siamo reduci da una buona settimana di lavoro e vogliamo dedicare la nostra attenzione soprattutto ad un aspetto che ci manca di più in questo momento: dobbiamo aggrapparci al risultato nel corso della partita. La prestazione e la determinazione ci sono da sempre. Il cambio di allenatore alla Dolomiti Bellunesi ci ha permesso di concentrarci maggiormente su noi stessi, su quello che dobbiamo fare per ottenere il risultato. Al di là di quelle che possono essere le scelte del nuovo tecnico, dovremo essere bravi a capire in fretta che tipo di gara verrà fuori. Occorrono anche mentalità e volontà. Sin dal mio arrivo la squadra ha dimostrato grande disponibilità e propensione al lavoro, ma, come abbiamo visto nelle ultime due gare, questo non basta, dobbiamo curare il dettaglio che ti porta a raggiungere il risultato".

Il Lumezzane recupera Paghera dalla squalifica e Ndiaye (anche se non al top della condizione). La difesa però è tutta da inventare. L’elenco degli assenti, infatti, continua ad allungarsi e a Pogliano, Scanzi, Deratti, Monachello e Ferretti, si sono aggiunti due difensori come De Marino e Pagliari.

Probabile formazione (4-3-3): Drago; Moscati, Diodato, Ndiaye, Motta; Paghera, Rocca, Malotti; Ferro, Rolando, Iori. All: Troise. L.M.